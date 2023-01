Minister Peeters na ‘ontdekking’ extra overheidssteun: “Regionale luchthavens sluiten kan niet zonder compensatie”

Antwerpen“De uitbating van de luchthavens in Antwerpen en Oostende is in 2014 voor 25 jaar gegund aan Egis. Men kan dat leuk of niet leuk vinden, maar dat is de realiteit. Als we een luchthaven zouden sluiten, moeten we onderhandelen over een compensatie.” Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) in het Vlaams Parlement gezegd, nadat eerder deze week bekend raakte dat de regionale luchthavens naast Vlaamse, óók federale steun krijgen.