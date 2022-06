Minister Demir geeft omstreden Ineos-kraker in haven groen licht: “De plasticsector wrijft zich in de handen, en de Vlaming betaalt opnieuw de prijs”

AntwerpenChemiebedrijf Ineos heeft van minister Zuhal Demir de omgevingsvergunning gekregen voor Project One, het project van 3 miljard euro in de Antwerpse haven dat bestaat uit de bouw van een ethaankraker . De beslissing zet bij velen kwaad bloed. “De plasticsector wrijft zich in de handen, en de Vlaming betaalt opnieuw de prijs.”

Het Antwerpse provinciebestuur kende eind vorig jaar al een vergunning toe voor de bouw van de Project One, de ethaankraker die de Britse chemiereus Ineos in Lillo in de Antwerpse haven wil bouwen. Wel voegde de deputatie de bijzondere voorwaarde toe dat de site klimaatneutraal moet zijn, ten laatste tien jaar na de ingebruikname. Maar omdat 14 actiegroepen en milieuorganisaties beroep aantekenden, kwam het dossier bij Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) terecht. Zij heeft nu beslist om de omgevingsvergunning te bevestigen.

“Zoals alle adviesverlenende instanties en de deputatie van Antwerpen al oordeelden, voldoet dit project aan onze regelgeving en bevestig ik de omgevingsvergunning van de provincie”, stelt Demir. Volgens de minister kreeg de stikstofuitstoot in dit dossier bijzondere aandacht. ”Project One stoot op jaarbasis 168 ton NOx uit en 18 ton ammoniak. Ter vergelijking: de eerder geweigerde gascentrales telden minstens dubbel zo veel NOx-uitstoot en vijf tot zes keer zoveel ammoniak. Project One stoot dus veel minder uit.”

“Laagste koolstofvoetafdruk van Europa”

Ineos reageerde donderdag bijzonder tevreden op het nieuws over de vergunning. Volgens de multinational wordt de ethaankraker de “meest duurzame kraker met de laagste koolstofvoetafdruk van Europa”. Nog volgens Ineos is het zo dat er “al 25 jaar niet meer geïnvesteerd in een kraker op het Europese vasteland”. “Net daarom is ons project zo belangrijk”, luidt het.

Ineos mikt op 2026 als startjaar voor de exploitatie van Project One. “Aangezien de bouw circa 4 jaar in beslag zal nemen”. Volgens het chemiebedrijf zal de investering 450 directe jobs creëren en duizenden indirecte jobs.

Controversieel

Project One is al sinds de aankondiging controversieel. Tegen de vergunningsaanvraag werden in totaal 615 bezwaren ingediend, door onder meer actiegroepen en milieuorganisaties.

Groen-parlementslid Mieke Schauvliege noemt het onbegrijpelijk dat het Britse bedrijf een vergunning krijgt. “Met een vergunning voor een nieuwe Ineos-kraker in Antwerpen zorgt de regering-Jambon eigenhandig voor een ramp voor mens, milieu en klimaat”, vindt Schauvliege. “Hoewel de regering altijd verkondigt dat ze sterker wil inzetten op circulariteit en recyclage zorgt ze met deze vergunning voor net het omgekeerde: meer plasticproductie, meer afval en meer CO2-uitstoot door het gebruik van het vervuilende schaliegas. De plasticsector wrijft zich in de handen, en de Vlaming betaalt opnieuw de prijs van het rampzalige beleid van de regering.” De vergunning maakt voor Schauvliege duidelijk dat het groene imago van bevoegd minister Demir “niet meer dan een dun vernislaagje is”.

“Luchtkastelen”

Ook actiegroep ‘Ineos Will Fall’ reageert verbolgen. “Dat de ethaankraker zal draaien op schaliegas die afkomstig is van de andere kant van de wereld, zeggen ze er niet bij”, stelt woordvoerder Arno Kempynck. “Dat de nieuwe plasticfabriek op een chemisch efficiëntere manier zal werken dan via de oude technologie klopt, maar er wordt nog steeds geproduceerd met fossiele brandstoffen.”

Bovendien, zo analyseert Kempynck, “beloven ze over tien jaar klimaatneutraal te zijn, met een technologie die nog niet bestaat en die ze nog moeten uitvinden. Het zijn luchtkastelen.”

