MINIREEKS. Antwerpen Herdenkt: het tragische verhaal van Beerschotkapitein Salomon ‘Sam’ Meljado en zijn Joodse familie

Bodemsta­len in buurt goudraffi­na­de­rij alarmeren niet enkel Groen, maar ook Leuvense prof: “Ik vrees dat we voor lood met dezelfde problemen zitten als destijds met Umicore”

Antwerpse oppositiepartij Groen slaat opnieuw alarm over hoge concentraties aan lood, zink en cadmium in een straal van 300 meter rondom de Jacob Jacobsstraat. Daar is de omstreden goudraffinaderij Value Trading gevestigd. Leuvense prof. dr. Ben Nemery schrok zo van de grondstalen dat hij het Antwerps schepencollege aanschreef. “Ik maak me grote zorgen.”