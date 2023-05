MINIREEKS. Antwerpen Herdenkt: alles wat je moet weten over Open Huizen

Schengen­plein brengt Cadixwijk tot aan Kattendijk­dok: “Je ziet hier alles wat Antwerpen te bieden heeft”

Een oude loods waar je kunt schuilen voor wind en regen, een opvallend houten ponton in het Kattendijkdok en een centrale groene zone: het tweede deel van het Schengenplein is vrijdag onder een loodgrijze hemel officieel geopend. “Zo worden we nog een beetje meer een stad aan het water”, zegt districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA).