Minigolf Beatrijs is decor voor reeks optredens

Antwerpen UZA zoekt vrijwilli­gers voor olijfstu­die

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) zoekt vrijwilligers voor een onderzoek dat de effecten van olijven op hart- en vaatziekten in kaart zal brengen. Zo’n onderzoek is belangrijk want hart- en vaataandoeningen blijven de belangrijkste doodsoorzaak in ons land, met 40.000 overlijdens per jaar.

6 mei