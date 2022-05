Mindervalide man valt in panne met zijn scootmobiel: politiecombi sleept hem naar huis

Antwerpen Cultuurfes­ti­val Beyond the Black Box komt dit weekend naar Antwerpen

Van 13 tot 15 mei vindt op verschillende plaatsen in Antwerpen het cultuurfestival Beyond the Black Box plaats. Het festival nodigt makers én publiek uit om te experimenteren met vorm, ruimte en tijd en verrast met werk op onverwachte plekken of momenten.

12 mei