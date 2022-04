Minderjarigen kopen alcohol en tabak in nachtwinkels: 750 euro boete voor verkopers

Het wijkteam in burger hield ‘s avonds verschillende nachtwinkels in de gaten samen met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. De politie hield daarbij toezicht op de verkoop van onder meer alcoholische dranken aan jongeren. In een dagwinkel in de omgeving van de Groenkerkhofstraat stelde het team vast dat een 16-jarige een e-sigaret met nicotine en een 15-jarige sterk bier kochten. “Telkens liet de verkoper het na op de leeftijd van de jongeren te achterhalen. In een andere winkel kon een 15-jarige alcoholische dranken bekomen. Ook aan de Melkmarkt gingen flesjes sterke drank zonder problemen over de toog. Vier minderjarigen kregen ze mee zonder dat hun leeftijd gevraagd werd”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen.