Minderjarige zonder rijbewijs betrapt achter stuur: “Hij mocht de nieuwe wagen testen van zijn vader”

Het wijkteam hield zondag in burger toezicht in de binnenstad. In de Willem Lepelstraat zette de politie een auto aan de kant waarvan de bestuurder weinig rijervaring leek te hebben. “De jongen was 17 en beschikte niet over een rijbewijs. Volgens de vader, die ter plaatse kwam, mocht hij de nieuwe auto even testen”, klinkt het bij politiezone Antwerpen.