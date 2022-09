Minderjarige bromfietser verkoopt cocaïne: “Hij had 2.430 euro cash geld op zak”

Antwerpen Wildplas­ser en drugsdea­ler betrapt tijdens controles

Het wijkteam van de regio West had zich zaterdag opgesteld om het verkeer aan een controle te onderwerpen. Bijzondere aandacht ging vooral naar de koerierdiensten. Bij een overtreding werd telkens nagegaan of de arbeidsvoorwaarden voldeden, er geen sprake van uitbuiting was en of er geen vormen van fraude waren voorgekomen. In totaal zijn 31 fiets- en bromfietskoeriers gecontroleerd.

