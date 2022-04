Minder Russische schepen toegelaten in onze havens: wel ruime lijst van uitzonderingen zoals brandstoffen, geneesmiddelen en voeding

Antwerpen ‘Bake Off’-jurylid ziet horloge verwisseld: “Uurwerk was geschenk van mijn papa”

Ze zit in zak en as, Regula Ysewijn. De culinair schrijfster, bekend als jurylid van het televisieprogramma Bake Off Vlaanderen, is haar uurwerk kwijt. Het kleinood werd verwisseld nadat ze het in Antwerpen had laten herstellen. “De emotionele waarde is enorm”, zucht ze.

