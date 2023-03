Miljonairsdochter Mireille Gram stuurde 500 sms’en naar dochter die ze ooit wilde doden

Neefje van drugsbaas ‘Flash’ voert 4,5 ton cocaïne in vanuit zijn villa in Marbella: Spaanse politie houdt hem aan

Drugsbaas Yannick W., bijgenaamd ‘Flash’ mag dan al veroordeeld zijn tot 26 jaar gevangenisstraf voor drugsinvoer, zijn handeltje blijft wel draaien. Nu is zijn neef Yersen V. (37) in Marbella opgepakt, samen met een andere vertrouweling Jonas W. De mannen zouden een bende in Antwerpen en Mechelen hebben aangestuurd die in vier maanden tijd liefst 4,5 ton cocaïne heeft ingevoerd.