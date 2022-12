Miljonairsdochter Mireille Gram moet in de cel blijven

Antwerpen "Ik ga niet betalen": Bart De Wever houdt voet bij stuk, maar wat dan met de gegevens van de Antwerpe­naar?

Stad Antwerpen blijft nog steeds karig met informatie over de cyberaanval, waaronder de stad al sinds 6 december gebukt gaat. Bart De Wever gaat er in ieder geval prat op dat de stad geen losgeld heeft betaald en ook niet zal betalen. Wat betekent dat voor de gegevens van Antwerpenaren, die in foute handen beland zijn? Kenneth Dée, techjournalist bij ‘VTM NIEUWS’, speculeert mee. “Je bent nooit 100% zeker dat je gegevens veilig zijn nadat ze in handen van criminelen zijn gevallen.”

18 december