“Mijn moeder liep ook rond zonder beha én doorschijnende shirts”: Zangeres Marieke (31) maakt statement met onthullende outfit op Graspopweide

‘Crashtest’ in nieuwe Burger King verloopt niet vlekkeloos: “Maar onze IT’ers kunnen alles snel oplossen”

De nieuwe Burger King aan de A12 in Wilrijk opende deze week met een zogenoemde ‘crashtest’. Tweehonderd vrijwilligers mochten op hetzelfde moment gratis gaan lunchen om te testen of de acht bestelzuilen in het fastfoodrestaurant, zo’n immense drukte wel aankunnen. “Het is altijd wel even een stressmoment.”