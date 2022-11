“Mijn broer schoot op mij, alsof hij op de Sinksenfoor stond”: tot 8 jaar cel gevraagd nadat familieruzie uit de hand loopt

ANTWERPEN Honderd Oekraïense vluchtelin­gen leren Antwerpse haven kennen met plezier­boot: “Ideaal om ons land te ontdekken, én elkaar”

Als algemeen directeur van de scholengemeenschap KOV in Vilvoorde ving hij eerder al Oekraïense kinderen op maar ook persoonlijk zet Johan van Engelant zich in voor Oekraïense vluchtelingen in ons land. Via excursies brengt hij ze samen zodat ze het land én elkaar beter kunnen leren kennen. Zaterdagmiddag kregen zo’n honderd Oekraïners per boot een rondleiding in de Antwerpse haven. “Die mensen zijn gevlucht van oorlog, dikwijls enkel vrouwen en kinderen, ze kennen hier niemand, op deze manier wil ik ze samen brengen.”

