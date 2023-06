Middelste deel van nieuw Zuidpark is nu écht open: “Grote grasweide is blikvanger, maar hou het netjes”

“Hij is niet meer in staat om zich in druk stadsver­keer te begeven”: Vrachtwa­gen­chauf­feur die twee joodse zusjes doodreed krijgt dezelfde straf in beroep

Tom D., de vrachtwagenchauffeur die op 24 augustus 2021 de joodse meisjes Hinda (9) en Giti (1,5) A. aanreed in de Lange Leemstraat, krijgt geen hogere straf in beroep. Dat heeft de correctionele rechtbank van Antwerpen besloten. In november vorig jaar kreeg D. 6 maanden cel met uitstel, maar zowel hijzelf als het parket gingen tegen die uitspraak in beroep. “Hij heeft op geen enkele wijze aandacht besteed aan de kinderen op het zebrapad.”