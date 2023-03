Middelheimmuseum krijgt make-over: “Kunst en park versterken elkaar”

KIJK. Eigenaar geviseerd pand in Borgerhout reageert: “Mijn broer woont al zeker een jaar niet meer in de woning”

“Toen ik hier aankwam, lag de deur volledig in stukken”, vertelt de broer van de veroordeelde drugscrimineel Bilal B. Tarik, de eigenaar van het huis in de Kortrijkstraat in Borgerhout, mat vanochtend de schade op nadat er woensdagnacht een explosief was ontploft. “Ook de ramen waren stuk en het plafond is naar beneden gekomen”, zegt Tarik B. “Mijn broer woont nochtans al zeker een jaar niet meer in de woning.”