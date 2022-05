Michelin is Antwerpen goed gezind: opnieuw drie sterren voor Zilte, Hertog Jan krijgt er meteen twee

Schoten/Antwerpen Scoutslei­der die meisjes begluurt in douche, veroor­deeld tot 12 maanden met uitstel

Een scoutsleider uit Schoten is veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel voor het begluren van meisjes in de douches van het scoutslokaal. De man had een verborgen camera geplaatst.

10:09