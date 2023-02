Mexicaans duo Rodrigo y Gabriela, ooit te gast in het Witte Huis, opnieuw in de Roma

Optreden in het Witte Huis: het is maar voor enkele artiesten weggelegd. Rodrigo y Gabriela deden het in 2010 in het bijzijn van toenmalig president Barack Obama en de First Lady van Mexico. Het Mexicaanse duo vergaarde wereldwijde bekendheid door hun fascinerende gitaarspel. Als geen ander weten ze magie te creëren met de hulp van twee akoestische gitaren. Het leverde hen in 2020 een Grammy Award op voor ‘Best Contemporary Instrumental Album’.