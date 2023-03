Met Westville City komen er 133 appartementen bij in Regattawijk: “We gaan er 42 reserveren voor betaalbare verhuur”

Energiezuinig

Met de lancering van Westville City gaat de Regattawijk tussen de Schelde, het Galgenweel en de Middenvijver haar laatste fase in. Het complex bestaat uit 133 appartementen van één of twee slaapkamers die het label ‘bijna-energieneutraal’ krijgen. “Zowel kopers als huurders laten zich vandaag leiden door energieprestaties”, zegt Colin Sewalt. “Dus voorzien we warmtepompen en vloerverwarming. We denken dat deze plek in trek zal zijn in vele leeftijdsgroepen.”