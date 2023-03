Met verborgen camera’s en oortjes, zoals in de film: rijschool helpt ruim 30 klanten frauderen op hun theoretisch examen

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft woensdag elf beklaagden veroordeeld voor rijexamenfraude. Ze waren klant bij een rijschool in Deurne die hen bij hun theoretisch rijexamen had geholpen met oortjes en verborgen camera’s. Zes van hen kregen een jaar cel, vier een werkstraf van 120 uur en één beklaagde moet een werkstraf van 140 uur verrichten. Ze kregen ook allemaal 800 euro boete, al dan niet met uitstel.

De klanten die van de technische hulpmiddelen gebruik hadden gemaakt, spraken geen of onvoldoende Nederlands om het theoretisch rijexamen te kunnen afleggen. Er werd een camera in hun kledij verstopt, zodat iemand van de rijschool de vragen kon meelezen op het beeldscherm van het examencentrum in Deurne. Via oortjes werden vervolgens de antwoorden ingefluisterd.

Het gerechtelijk onderzoek naar de rijschool ging in 2021 van start en is nog altijd lopende. Toen de speurders de gsm van de hoofdverdachte uitlazen, vonden ze daarin tal van foto’s die met de verborgen camera’s werden gemaakt tijdens het afleggen van het theoretische rijexamen. Op de foto’s was het beeldscherm te zien met de naam van de deelnemer, de datum en het uur. Er werd voor bevestiging van die gegevens ook navraag gedaan bij het examencentrum.

Geslaagd? Da’s dan 800 euro

De speurders konden frauderende deelnemers daarnaast ook nog identificeren aan de hand van het e-mailadres waarmee ze voor het theoretisch rijexamen werden ingeschreven. De rijschool had dat namelijk voor alle klanten via hetzelfde e-mailadres gedaan. Als ze slaagden voor het examen, moesten ze de rijschool tussen 500 en 800 euro betalen. Er werden uiteindelijk 33 klanten geïdentificeerd, die apart vervolgd worden op twee themazittingen.

Woensdag werden de eerste elf vonnissen uitgesproken. De rechtbank vond de feiten ernstig. “Kandidaat-bestuurders moeten in het belang van de verkeersveiligheid aantonen dat zij over een afdoende kennis van onder meer de wegcode beschikken. Het kan niet getolereerd worden dat een attest van het slagen in het theoretisch examen op frauduleuze wijze - en zonder bewezen kennis - wordt bekomen”, klonk het.

