Met haar modieuze fluohesjes wil Julie (35) nu ook de Verenigde Staten veroveren: “Die lelijke gele jasjes aan de schoolpoort... ‘Dat kan beter’, dacht ik”

REPORTAGE. Uw huisdier als donor? “Het is betaalbaar en je kan er een leven mee redden”

Er is een groot tekort aan honden- en kattenbloed in België. Dat is net zoals bij mensen nodig om levens te redden. Animal Blood Bank Benelux wil daar iets aan doen, en moedigt baasjes aan hun geliefde viervoeters bloed te laten doneren. Dinsdag hield de organisatie een rekruteringsdag en werden honden en katten bij de Antwerpse dierenartsenpraktijk AniCura getest of ze geschikt zijn om bloed te geven. Maar hoe ver kan je of moet je gaan om een hond of kat te redden?