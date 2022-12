Met een messteek verdien je extra punten: hoe drillrappers een scorebord bijhouden om zo gewelddadig mogelijk te zijn

Antwerpen Ongeval op E313 ter hoogte van Antwerpen-Oost richting Hasselt: 17 minuten file vanaf Haasdonk

Er is vanmorgen een ongeval gebeurd op de E313 ter hoogte van Antwerpen-Oost richting Hasselt. De spitsstrook is er afgesloten. Het is ondertussen al 17 minuten aanschuiven vanaf Haasdonk.

20 december