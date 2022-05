Met één kilo kom je minstens 100 kilometer ver: waterstof tanken kan nu langs A12

Antwerpen Bart De Wever teruggeflo­ten door Hof van Cassatie: “Burgemees­ter mag geen rechter spelen”

Het Hof van Cassatie heeft burgemeester Bart De Wever teruggefloten. De Wever had de vrijgave van een in beslag genomen voertuig gekoppeld aan een cursus Driver Improvement, maar dat mag hij niet doen. Die beslissing kwam er niet na een klacht of beroep, maar na een eigen ‘onderzoek’ van het Hof van Cassatie.

8:39