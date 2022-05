Meststoffenproducent EuroChem in Antwerpse haven krijgt toestemming om productie volledig te hervatten

De productie kan volledig worden hernomen omdat de Belgische overheid oordeelde dat de vestiging van EuroChem in Antwerpen niet onderworpen is aan economische sancties in het kader van de oorlog in Oekraïne. EuroChem kwam in maart in de problemen als gevolg van de sancties tegen de Russische ex-eigenaar Andrej Melnitsjenko. Bij EuroChem werken zowat 400 mensen.