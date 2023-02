Merksemse cultuurprijzen voor tentoonstelling ‘De geRAFfineerde kijk van Gorsen’ en Virago Symphonic Orchestra

In februari 2020 overleed de Merksemse kunstenaar Rafael Gorsen op 77-jarige leeftijd. Hij was al van jongs af aan bezig met kunst. Na een korte studie aan de kunstacademie en enkele jaren in de kachelzaak van zijn vader, werd Rafael – Raf voor de vrienden – voltijds kunstenaar en ontwikkelde hij een eigen stijl: schilderen en beeldhouwen op een figuratieve en abstracte manier. Op het einde van zijn leven was hij vooral bezig met ‘drop flow painting’ waarbij hij door spetters verf in elkaar te laten overvloeien een bijzonder effect creëerde. De werken van Rafael Gorsen kregen bekendheid in zowel binnen- als buitenland.