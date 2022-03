Merksem is zeer diervriendelijk: GAIA geeft 88 procent aan district van burgemeester Luc Bungeneers

Het aantal schepenen van Dierenwelzijn steeg de voorbije jaren fors in Vlaanderen: het waren er in 2019 al 238 op in totaal 300 steden en gemeenten. GAIA wou wel eens weten wat de schepenen intussen allemaal deden met hun bevoegdheid. Een aantal speerpunten moesten helpen om een ranking op te maken per gemeente. Belangrijk voor GAIA zijn onder meer een diervriendelijke controle van stadsduiven, een beleid rond zwerfkatten, de afwezigheid van levende dieren op markten, kermissen en braderijen en een verbod op thuisslachtingen.

Goede punten

Het district Merksem eindigt op Vlaams niveau zevende met 88 procent. En dat is wellicht geen toeval. Districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA) is ook bevoegd voor Dierenwelzijn. Toen hij in 2007 die bevoegdheid als schepen opnam in de stad Antwerpen, was dat een primeur. GAIA geeft hem onder andere goede punten voor een actieve sensibilisering van burgers over dierenwelzijn, een premie voor het steriliseren en castreren van huiskatten en losloopzones voor honden.

De stad Antwerpen strandt op 79 procent. Positief zijn een dierenpolitie, een budget voor een zwerfkattenbeleid en het toelaten van huisdieren in sociale woningen. Het district Borgerhout moet het stellen met 49 procent, maar GAIA gunt schepen van Dierenwelzijn Aïssatou Cissé (Vooruit) een herkansing. Ze was immers vergeten aan te vinken wat de stad Antwerpen al op zich neemt in Borgerhout.

Andere districten vulden de enquête niet in.