Mensenzoo met 144 Congolezen in 1894 stond voor het KMSKA: “We zullen dit duistere verhaal met een studiedag een plaats geven”

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageerde dinsdag op de persconferentie over de heropening van het KMSKA geprikkeld op een oproep van zestig mensen uit de media en de academische en artistieke wereld om het drama een officiële plek te geven in het herinneringsbeleid van de stad. “Plaats een gedenkplaat op het Museumplein”, zo vragen de ondertekenaars. Onder hen rector Herman Van Goethem, schrijvers David Van Reybroeck en Tom Lanoye en ex-stadsdichter Seckou Ouologuem.

Spaanse Furie

“ De menselijke zoo was een zwarte bladzijde van ons koloniaal verleden ”, zo beklemtoont De Wever. “Zeven Congolezen overleefden hun verblijf in België niet. Ze zijn begraven op het Schoonselhof.” De stad wil daar een gedenkteken zetten.

De Wever vraagt dat alles in de juiste proporties wordt bekeken. “Vanuit de citadel op het Zuid trokken in 1576 muitende Spaanse soldaten moordend en brandschattend door de stad, met wellicht duizenden slachtoffers. Ook burgemeester Jan van der Meeren sneuvelde bij die Spaanse Furie, op de plek van het latere museum.”

Leopold II

Tijdens de sluiting onderzocht het KMSKA samen met experten zijn koloniale geschiedenis. Het museum werd niet gebouwd met koloniale middelen, maar met financiering van de stad Antwerpen en de Belgische overheid. Toen het gebouw klaar was in 1890, bracht Congo nog geen grote winsten op voor koning Leopold II. “Wel waren verschillende van onze schenkers actief in de koloniale handel”, zo zegt het KMSKA.