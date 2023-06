“Mensenhandel is schering en inslag in ons land”: Journalist die grootste ‘slavenwerf’ ooit in ons land blootlegde, schrijft boek

update Zware brand in centrum begeleid wonen: “Ik probeerde via de trap een andere bewoner te bereiken, maar de hitte was te fel”

Donderdagavond heeft een brand grote schade aangericht in het centrum voor begeleid wonen in de Van Notenstraat in Deurne. Een zestal bewoners werd met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Vier van hen verkeren in kritieke toestand. “Met een natte handdoek rond mijn gezicht probeerde ik via de trap een andere bewoner te bereiken, maar de hitte was zo fel dat ik al op de eerste verdieping moest terugkeren”, vertelt bewoner Jimmy Labelle.