Meisjes gaan elkaar te lijf in PITO Stabroek: “Wij zijn een dorpsschool... Uiteraard schrikken we hiervan”

Hypnosis Dance Academy start in Roeselare met unieke musicalop­lei­ding: “We gaan actief op zoek naar momenten dat je op het podium kan schitteren”

Steve Burggraeve van Hypnosis Dance Academy biedt vanaf september met een unieke musicalopleiding in Roeselare aan. Hij gaat daarvoor in zee met The Musical Academy, een talentenschool uit Wilrijk opgericht door Deep Bridge, bekend van Vlaamse versies van musicals als Mamma Mia! en Charlie and the Chocolate Factory.