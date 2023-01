Meisje van elf sterft in drugsoorlog: Vlaams Belang en PVDA vragen extra gemeenteraad in Antwerpen

Antwerpen“Iedereen over de partijgrenzen heen moet beseffen dat in de strijd tegen de drugsmaffia naar een hogere versnelling moet worden geschakeld. Roep de hulp van het leger in.” Dat zeggen de Vlaams Belang-kopstukken Sam Van Rooy en Filip Dewinter in een reactie op de fatale aanslag in Merksem. PVDA-fractieleider Peter Mertens wil meer middelen voor repressie, maar vraagt ook een brede aanpak van preventie. Zowel PVDA als Vlaams Belang wil een extra gemeenteraad.

Filip Dewinter spreekt over een ‘spijtig dieptepunt’ in de drugsoorlog. “Het was helaas niet de vraag of, maar wanneer het geweld dodelijke slachtoffers zou maken. Ik heb er in de gemeenteraad herhaaldelijk op gewezen dat het met twee à drie aanslagen per week onvermijdelijk was dat het zou gebeuren. Dat het om een jong meisje gaat, maakt het des te tragischer.”

Dewinter dringt er ook op aan om de straten en de woningen die al eerder zijn geviseerd, permanent te bewaken.

“Het ondenkbare”

“Het ondenkbare is gebeurd. Een kind van 11 sterft in de geweldspiraal van de drugsoorlog”, reageert een aangeslagen Peter Mertens. “Het was al erg verwonderlijk dat er nog geen gekwetsten waren gevallen. Het drugsgeweld aanpakken, is een complexe zaak. Daar zijn middelen voor nodig, maar wellicht ook een andere aanpak.”

Hij wijst op zijn tussenkomst in de gemeenteraad van september jongstleden. “Die mening is niet veranderd. De war on drugs zoals Bart De Wever (N-VA) die in het leven riep, heeft gefaald. Toveroplossingen bestaan niet, maar ik zie wel vier pijlers waaraan moet worden gewerkt. Vele diensten in dit land zijn onderbemand: de politiediensten, de douane en het openbaar ministerie. Je moet daarnaast alle geldstromen volgen. Denk aan Al Capone destijds: die is dankzij zijn belastingontduiking in de bak gedraaid.”

“Knokken voor elke jongere”

Mertens legt ook een klemtoon op preventie. “We moeten knokken voor de toekomst van elke jongere in de stad. Bouw de netwerken in de buurten uit, investeer méér in onderwijs. Maar ook in de wijkteams van de politie. Zij zijn een hoeksteen in de politiezorg, de oren en ogen op het terrein én een aanspreekpunt voor de bewoners.”

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.