Meiboom siert dak van appartementsgebouw op Nieuw Zuid

Hoog bezoek op het Antwerpse Nieuw Zuid vanmorgen: de Zwitserse toparchitect Max Dudler kwam in hoogsteigen persoon een meiboom op zijn woonproject Scheldehof planten. “Ook over twintig, dertig of honderd jaar zal Nieuw Zuid relevant zijn”, aldus Dudler.

Het planten van een meiboom is een traditie in de bouwsector: wanneer een groot project zijn finale hoogte heeft bereikt, wordt dat gevierd met het planten van een boom op het dak. De meiboom van Scheldehof werd vanmiddag naar het dak gehesen, 80 meter hoog, maar zal één dezer dagen terug naar beneden gehaald worden en later een plaatsje krijgen in de binnentuin van Scheldehof.

Pleinen doen buurt leven

“Het binnenplein moet op termijn een nieuw plein voor de buurt worden”, legt Kristof Schellekens, woordvoerder van Triple Living, uit. “Door de boom, een inheemse haagbeuk, ​ er nu al een plek te geven, krijgt hij rustig de tijd en ruimte om uit te groeien tot een gezonde, volwassen boom met brede kruin. Zodra het plein klaar is, kunnen de bewoners van de buurt hier dus meteen onder een mooie boom zitten. Pleinen laten een buurt leven. Het zijn plekken waar mensen samenkomen en waar ze een fijne tijd beleven. Ik geloof dat het plein van Scheldehof ook echt een leuke plek wordt voor de buurt.”

Volledig scherm Op het dak van het Scheldehof werd een meiboom geplant. © frederik beyens

Contrast

Architect Max Dudler, bekend van het Jakob-und-Wilhem-Grimm-Zentrum in Berlijn, het Duitse beursgebouw in Frankfurt en de Diocesane bibliotheek in Münster, ziet het plein als een amfitheater met trapsgewijs aflopende vormen, dat omsloten wordt door de U-vormige ligging van de twee gebouwen van Scheldehof. “De gebouwen van Scheldehof hebben een wisselwerking met de stad en het landschap”, aldus Dudler. “De lagere gebouwen hebben een doeltreffende arenavorm, zodat mensen zich meer verbonden voelen met het plein. De toren vestigt de aandacht meer op de verte. Dat contrast maakt het concept zo interessant. Sommige mensen kijken graag uit over het plein, omdat ze houden van de wisselwerking en de levendigheid. Anderen kijken liever in de verte, voor een meer individuele beleving.”

Volledig scherm Op het dak van het Scheldehof werd een meiboom geplant. Max Dudler. © frederik beyens

Toekomst van de stad

Voor Scheldehof werkte Max Dudler samen met Jaspers-Eyers Architects, het gerenommeerde Belgische architectenbureau dat onder meer de Gentse Arteveldetoren ontwierp. De constructie van het woonproject is ook in handen van Belgische aannemers: BAM Interbuild en Jan De Nul. “De pleinen, de straten, de stegen, de huizen: Nieuw Zuid wordt een levendig stadsdeel, een typische bruisende wijk in een Europese stad. ​ Een plek waar je elkaar tegenkomt op een plein, op straat of in een café en met elkaar een babbeltje slaat. Hier ligt volgens mij de toekomst van de stad. Ook over twintig, dertig of honderd jaar zal Nieuw Zuid relevant zijn", besluit Dudler.

Volledig scherm Stefan Peleman (Triple Living), Wim Straetmans (managing director Bam Interbuild), iemand van Jan De Nul Group, John Eyers (zaakvoerder van Jaspers-Eyers Architects), Anete Bajrami (architecte van Max Dudler Architects) en Max Dudler (architect). © Klaas De Scheirder

