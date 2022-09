Meer dan twee miljoen dagtoeristen laten Antwerpse zomer schitteren: “Kloof met ‘precoronajaar’ 2019 bijna dichtgereden”

Schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA) koos de trouwzaal van het gerenoveerde stadhuis voor een terugblik op een bruisend zomerseizoen. Symbolisch, want ook die in ere herstelde Antwerpse parel trekt doorheen de dag flink wat bezoekers. Met dik twee miljoen dagtoeristen doet de stad het liefst 34 procent beter dan in de natte zomer van 2021, toen er nog een aantal coronamaatregelen golden. Vergeleken met 2019 - toen corona nog een kwade droom was - doet 2022 het 16 procent minder goed. Die trend keert terug in zowat alle cijfers over toeristische hotspots en overnachtingen.