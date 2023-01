Meer dan anderhalf uur file op Antwerpse Ring richting Nederland door ongeval in Deurne

Antwerpen Antwerpse luchthaven heeft corona stilaan verteerd: 240.000 passagiers in 2022

Net geen 240.000 passagiers: dat is het bilan van de Luchthaven Antwerpen in het voorbije 2022. “Na twee uitzonderlijke en moeilijke jaren kon er weer volop worden gereisd”, zegt algemeen directeur Eric Dumas. “Tussen april en augustus haalden we hetzelfde aantal passagiers als in 2019.”

