Meer dan 5 ton cocaïne onderschept in Antwerpse haven

Antwerpen Populair­ste deelfiet­sen van Antwerpen worden 10 jaar: “Al meer dan 40 miljoen ritjes met Velo gemaakt”

2 juni “Hiep hiep hoera!”, roept schepen voor Mobiliteit Koen Kennis over het Koningin Astridplein. We staan aan het eerste Velostation dat geplaatst werd, meteen ook een van de drukste van Antwerpen. Op 9 juni is het precies tien jaar geleden dat de stad Antwerpen Velo lanceerde. Met 4.200 fietsen en 305 stations verspreid over de stad zijn de rode deelfietsen intussen een vaste waarde in het Antwerpse straatbeeld. “Je weet wanneer de Antwerpenaar iets in zijn hart sluit als hij er een koosnaampje voor bedenkt. Een Bolleke, het Schoon Verdiep, ’t Scheldt, en ook de Velokes. Dat zegt voldoende”, aldus Kennis.