Meer dan 3.400 inwoners gaven al hun stem aan favoriete Deurnese onderneming

Stadsgids Ottomer is op zoek naar verhalen uit het magische jaar ‘93: “Iedereen was trots om Antwerpe­naar te zijn”

Exact 30 jaar geleden, in 1993, was Antwerpen de culturele hoofdstad van Europa. Een hele eer voor Antwerpen, niet eens een Europese hoofdstad: ‘Antwerpen ‘93' bracht dan ook heel wat teweeg voor de stad. Stadsgids Tanguy Ottomer is voor een nieuwe rondleiding op zoek naar verhalen, leuke foto’s of andere anekdotes uit 1993.