Méér dan 140 euro per maand erbij: Zorgbedrijf Antwerpen trekt prijzen fors op

Bij de familieleden van bewoners van de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Antwerpen viel onlangs een brief in de bus. Daarin lieten directeur Johan De Muynck en voorzitter Els van Doesburg (N-VA) – ook schepen voor gezondheids- en seniorenzorg in Antwerpen – weten dat de dagprijs wordt opgetrokken, met liefst met 8,04 procent. En zo wordt een verblijf in een woonzorgcentrum plots een wel heel kostelijke affaire. Want concreet gaat het om een verhoging van meer dan 140 euro per maand. Let wel: de prijsverhoging van het Zorgbedrijf moet nog worden goedgekeurd door het agentschap Zorg en Gezondheid, maar dat verwacht geen probleem.