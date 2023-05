Medisch centrum Mediport Cadix haalt 2 miljoen euro op via ‘crowdlending’: hoe werkt dat?

Ontsnapte gevangene wordt gepakt tijdens simpele politie-ac­tie tegen overlast

Wijkteams van de politie hielden de voorbije dagen acties tegen overlast. Zo konden er twee personen onderschept worden, die eigenlijk in de gevangenis zouden moeten zitten. Eén was namelijk ontsnapt uit het gevang en de andere was nooit komen opdagen. Beiden werden gearresteerd en zullen wellicht nog wat langer moeten brommen in de nor.