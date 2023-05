“Maximaal 35 ton munitie”: omwonenden nieuw Antwerps politiegebouw krijgen opvallende brief in de bus

BINNENKIJ­KER. Prachtige art-decowoning op Jan Van Rijswijck­laan: “In deze kamer komt iedereen graag een bad nemen, of douchen in het zonnetje”

Hoge plafonds, een knap visgraatparket, veel natuurlijk licht, houten lambrisering, marmeren schouwen... Dit herenhuis uit 1927 op de statige Jan Van Rijswijcklaan vlak bij het Harmoniepark has it all. Patrick (59) en Katrin (53) renoveerden de art-decowoning volledig in 2017, met behoud van authentieke elementen. Hun woning staat nu te koop voor 2,45 miljoen. “Een vriend met ‘bottinnekes’ hebben we schoenhoezen gegeven, om de parket niet te beschadigen.”