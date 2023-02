Max Romeo gaat op pensioen maar passeert nog één keer in De Roma

De carrière van Max Romeo ging van start toen hij op jonge leeftijd van het landelijke Saint Ann Parish naar de Jamaicaanse hoofdstad Kingston verhuisde. In deze periode kwam hij in contact met legendarische reggae-artiesten zoals Bob Marley, Toots Hibberts en Peter Tosh. In 1966 had hij met Buy You A Rainbow zijn eerste hit, samen met zijn groep The Emotions en in 1969 zijn eerste solosucces met Wet Dream. Na een carrière van meer dan 50 jaar steekt hij nog één keer de oceaan over samen met zijn dochter en zoon Xana en Azizzi voor een reeks unieke afscheidsconcerten. Op zijn 78ste brengt de invloedrijke artiest nog een laatste album uit waarop hij nieuw materiaal combineert met nieuwe versies van klassiekers uit zijn repertoire waarvoor hij samenwerkte met een reeks bevriende artiesten.