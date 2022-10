Maureen De Wit wint eerste fotografiewedstrijd op Nieuw Zuid

De winnende foto van de fotografiewedstrijd is ‘Rear window’ van Maureen De Wit (44), storemanager en fotografe in bijberoep. “Ik nam nooit eerder deel aan een wedstrijd”, vertelt Maureen. “Deze meteen winnen, is echt fantastisch. Ik zette tamelijk recent mijn eerste stappen in de fotografiewereld: voor mij begon het allemaal toen ik in 2016 mijn eerste spiegelreflexcamera cadeau kreeg van mijn vriend. Vanaf dan trok ik elke dag de straten op, want straatfotografie is mijn favoriete onderwerp. De passie voor fotografie is nooit meer overgegaan. Ik rondde met succes een opleiding fotografie af en ik ben nu ook fotografe in bijberoep. Deze wedstrijd winnen is hopelijk een opstap naar mijn ultieme doel om van fotografie mijn hoofdberoep te maken.”