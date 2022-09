Matteo Simoni, Marie Vinck en Bart Hollanders openen theaterfestival in New York: “Belgisch spektakel van epische proporties”

Onder andere Matteo Simoni, Marie Vinck, Bart Hollanders en Stef Aerts maken met hun gezelschap FC Bergman - met de Antwerpse Bourlaschouwburg als hoofdkwartier - eind september hun Amerikaans debuut. Met de voorstelling ‘300 el x 50 el x 30 el’ opent het gezelschap het theaterfestival Next Wave in de Brooklyn Academy of Music in New York. Eerder was de productie al te gast in Griekenland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Polen, Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het Amerikaans festival nodigde FC Bergman in 2020 al uit, maar die editie kon om evidente redenen niet plaatsvinden.