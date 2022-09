Marnix Peeters stuurt pedoseksuele priester naar de hel: “We hebben véél humor nodig in deze tijden”

Een pedoseksuele pastoor, een huurdruïde – ja, dat bestond echt in de 19de eeuw – een sekslustige non en een Afrikaanse fee: in het literair universum van Marnix Peeters staat er – gelukkig – geen rem op de disfunctionele personages. Al staat de vunzige pastoor Ambrosius Pelkmans die we nog kennen van ‘Niemand hield van Billie Vuist’ (2015) dichter bij de realiteit dan we allemaal zouden hopen. “Een reportage van 20 jaar geleden voor Het Laatste Nieuws over het sekstoerisme in Thailand is altijd aan mij blijven plakken.”