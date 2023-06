Marktje 7 in Ekeren gekroond als beste ijssalon van Vlaanderen

Update Bende van ‘Nadori’ opgerold voor invoer 1 ton cocaïne: rechter­hand ‘De Burgemees­ter’ opgepakt, maar kopstuk blijft buiten schot

Drie verdachten onder wie Soufian T. (27) zijn dinsdagochtend door de federale gerechtelijke politie gearresteerd in een onderzoek naar invoer van 1 ton cocaïne. Soufian T., bijgenaamd ‘De Burgemeester’, behoort tot het netwerk van Nasserdine, ‘Nadori’, T., een drugscrimineel die al jaren meedraait in het Antwerpse milieu. Hij werd niet aangetroffen en houdt zich waarschijnlijk schuil in Dubai.