Maritieme sector strijdt samen met België en Nederland tegen narcoterrorisme: “Slimme containers hebben een enorm potentieel”

Vijf grote rederijen van de havens van Rotterdam en Antwerpen slaan de handen ineen om de strijd tegen georganiseerde misdaad op te voeren. Ze tekenden vrijdag samen met Belgische en Nederlandse ministers een verklaring. Het doel van de samenwerking is de inzet van slimme containers, een strenger personeelsbeleid in de haven en meer informatie-uitwisseling tussen landen. De federale regering stelde ook een nationale drugscommissaris aan voor de aanpak van drugsgeweld.

Zowel de Belgische als de Nederlandse havens kampen met problemen door drugsmaffia. In de strijd tegen deze misdaad wordt al langer samengewerkt, maar vrijdag werd een nieuwe stap gezet met de ondertekening van de ‘Declaration on the fight against cross-border organized drug crime’. Dat gebeurde tijdens de conferentie ‘Samen werken aan een veilige en integere haven’ in Antwerpen.

Concreet engageren de partners zich om de invoering van een systeem van slimme containers en containerzegels stapsgewijs te versnellen. Deze digitale tools moeten ervoor zorgen dat alle activiteiten met een container automatisch worden geregistreerd. Zo kan niemand ongezien een container openen of verplaatsen. Tegelijk onderzoeken de partners hoe informatie over containers beter kan worden afgeschermd, zodat enkel de strikt noodzakelijke personen toegang hebben. Daarvoor kunnen ook digitale rechten of biometrie worden gebruikt.

Controles en informatie-uitwisseling

De rederijen verbinden zich er ook toe om te waken over de integriteit van hun personeel door strikte controles in hun aanwervingsbeleid. Ze bekijken hoe ze beter kunnen screenen op banden met criminele organisaties. Daarnaast zal ook een gedragscode verdachte zaken sneller bloot kunnen leggen. De partners willen personeelsopleidingen organiseren om verdacht gedrag of verdachte containers beter te leren herkennen. Ook zullen de rederijen de samenwerking versterken op vlak van informatie-uitwisseling, voornamelijk met de bron- en transitlanden van drugs in Latijns-Amerika.

Quote Met het systeem van slimme containers willen we zo’n 400.000 à 500.000 van de 10 miljoen containers per jaar in onze haven monitoren. Later kan dat aantal nog worden opgebouwd Burgemeester Bart de Wever van Antwerpen

De gezamenlijke verklaring werd ondertekend door de Nederlandse ministers Yeşilgöz-Zegerius, Harbers en staatssecretaris De Vries, de Belgische eerste minister De Croo, vice-eersteministers Van Peteghem, Van Quickenborne en minister Verlinden, de burgemeesters Aboutaleb van Rotterdam en De Wever van Antwerpen, en de bestuurders van vijf grote rederijen MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag Lloyd en Seatrade.

Burgemeester Bart de Wever is tevreden met de samenwerking. “Het drugsgeweld in Antwerpen is slechts het topje van de ijsberg. Met deze stap hebben wij een momentum gecreëerd. Het gaat niet om een eindpunt maar om een start. De slimme containers hebben een enorm potentieel. We willen daarmee zo’n 400.000 à 500.000 van de 10 miljoen containers per jaar in onze haven monitoren. Later kan dat aantal nog worden opgebouwd.”

Volledig scherm Ine Van Wymersch werd aangesteld als nationale drugscommissaris. © Klaas De Scheirder

Nationale drugscommissaris

Tegelijk heeft onze federale regering Ine Van Wymersch aangesteld als nationale drugscommissaris. Ze zal gedurende vijf jaar overleggen met de verschillende ministers, nauw samenwerken met de besturen en verslag uitbrengen aan de Nationale Veiligheidsraad. “Bruggen bouwen om de drugscriminaliteit in te dijken is de belangrijkste opdracht. We moeten vermijden dat crimineel geld wordt geïnjecteerd in legale economie. We moeten de criminelen raken waar het pijn doet: hun geld, eigendommen en investeringen. Daarnaast moeten we kwetsbare groepen verstreken zodat corruptie geen kans krijgt en drugshulpverlening terechtkomt bij wie er nood aan heeft. Beeldvorming en sterke partnerschappen zijn kritische succesfactoren.”

Volledig scherm Burgemeester Bart de Wever tekent de verklaring. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius en minister van Quickenborne zetten hun handtekening. © Klaas De Scheirder

