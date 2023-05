Maritieme Campus Antwerpen nabij Hobokense Polder krijgt geen vergunning

Duo dat aanslagen pleegde in Ekeren en Beveren aangehou­den door raadkamer

De Antwerpse raadkamer heeft maandag de aanhouding van twee Nederlanders van 20 en 21 jaar bevestigd. De twee waren verdachten in gerechtelijke onderzoeken naar enkele aanslagen die plaatsvonden in de zomer van vorig jaar. Eén van de incidenten betrof de beschieting van de woning van een havenarbeider in Beveren.