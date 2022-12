Marc Fransen bundelt de beste van zijn Minerva-’vertelselkes’: “Een boek over de glorie van ‘t stad, maar ook over haar kleine kantjes”

AntwerpenDe as van de wereld loopt door Antwerpen: wie daar nog zou aan twijfelen, zal wel bijdraaien na het lezen van ‘Tot in den draai’. Voormalig ATV-anker Marc Fransen selecteerde voor het boek 35 van zijn nu al 186 geestige ‘vertelselkes’ die hij wekelijks bij Radio Minerva inspreekt.

Na zijn pensioen bij ATV begon het al snel te kriebelen bij Marc Fransen (68), die we ook kennen als zanger bij De Grungblavers. “Als nieuwsanker had ik altijd geprobeerd mijn intro’s een eigen draai te geven. Op een dag stond ik met mijn kleinzoon Vik, toen 5, op het MAS. Hij wees me op al die bouwkranen in de stad. ‘Dat is om de stad nog groter en schoner te maken’. Het zou mijn eerste verhaaltje worden. Ik vroeg aan Minerva of ze geïnteresseerd waren, elke maand ofzo. Maar ze wilden er één elke week… Ik heb nog maar één keer gedacht dat ik niks had. Wel, dan heb ik daar ook maar een ‘vertelselke’ van gemaakt (lacht).”

Feftig of feuftig?

De verhaaltjes zijn weergegeven in het ‘Aantwaarps’. Fransen weet maar al te goed dat je daar eindeloos kunt over discussiëren. “Het is nooit een officieel geschreven taal geweest. Mijn uitgangspunt is dat het zelfs voor ‘mensen van de parking’ leesbaar moet zijn. Trouwens, er is niet zoiets als één uitspraak van het Antwerps. De ene zegt ‘sloêt’, de andere ‘sloôt’, of ‘feftig’ en niet ‘feuftig’. Als je de QR-codes in het boek scant, kun je de stukjes ook beluisteren.”

Hoe gevarieerd en rijk Antwerps wel is, zie je al aan een woord als de Twaalfmaandenstraat. Elk van die drie open a-klanken wordt anders uitgesproken (twèlf-mêungde-strot). Fransen: “Bij ons wordt dat pure poëzie. Mijn vader zei me altijd: probeer mooi Nederlands te spreken, maar vergeet je Antwerps niet.”

Dat het dialect de jongste decennia veel terrein heeft verloren in Antwerpen, daar ligt Fransen – verrassend genoeg - niet van wakker. “Nee, ik vind dat niet erg. Dingen evolueren, ze verdwijnen soms. We eten ook niet meer zoals vijftig jaar geleden. De wereld is onze hof. Een stad aan de stroom krijgt ook een stroom van mensen binnen. Mij gaat het erom dat je jezelf een Antwerpenaar mag noemen – ik ben zelf van Wilrijk – als je liefde voor ’t stad voelt en je ze omarmt en koestert. Het boek gaat over de glorie van ‘t stad, zelfs al zijn er ook kleine kantjes.”

Twee bochten

Tot slot: wat betekent dat nu: ‘tot in den draai’? “Het is eigenlijk een Zeeuwse uitdrukking. Voor een schip achter de Bocht van Bath verdween, werd er gezegd: tot in den draai. Of: ‘tot je terugkomt’. Ik heb er in mijn verhaaltje van gemaakt dat je best weer omdraait als je aan een van de twee bochten van de Schelde komt: aan Sint-Anneke en aan Oosterweel. Dan komen we elkaar in ‘t stad terug tegen.”

‘Tot in den draai’ is uitgegeven door Ertsberg en kost 19,50 euro. Je vindt het in de boekhandel of je kunt het bestellen bij de uitgever.

