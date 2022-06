Man zonder rijbewijs rijdt onder invloed: “Hij probeerde eerst de naam van zijn broer te geven”

Zaterdag merkte het verkeersondersteuningsteam een voertuig op dat stilstond met draaiende banden. Kort daarna werd de wagen geflitst in de Van Ecyklei. De politie kon de bestuurder intercepteren en controleren. “Hij was niet in het bezit van een identiteitskaart of rijbewijs. De man probeerde eerst nog de naam van zijn broer op te geven, maar de politie had al snel in de gaten dat er iets niet pluis was. Zijn voorlopig rijbewijs bleek al zes jaar vervallen te zijn”, klinkt het bij politiezone Antwerpen.