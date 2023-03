Man strooit brood voor vogels en krijgt een gasboete

VERKEERSINFO Halfuur vertraging na ongevallen op A12 richting Antwerpen: Bevrij­dings­tun­nel afgesloten

Op de A12 richting Antwerpen zijn dinsdagnamiddag kort na elkaar twee ongevallen gebeurd in Aartselaar en Wilrijk. Ter hoogte van de Bevrijdingstunnel is de weg volledig versperd, in Aartselaar is de weg weer vrijgemaakt.