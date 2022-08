Man met rijverbod onder invloed van drugs en alcohol

Antwerpen Brand in Boerento­ren geblust: “Kans is klein dat er asbest vrijkwam”

In de Antwerpse binnenstad is vanavond brand uitgebroken in de Boerentoren, ook bekend als KBC-toren. Dat bevestigt de Brandweer Zone Antwerpen. Iets na 20 uur meldde de brandweer dat de brand geblust werd. De oorzaak ervan is nog onbekend. Eigenaar Fernand Huts reageert vanuit het buitenland: “Ik hoop dat de schade zal meevallen. Maar ik ben geen deskundige.”

19 augustus