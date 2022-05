Man met levenslang rijverbod betrapt in verkeer

Omdat de man zich toch in het verkeer had begeven, is zijn motor op vraag van het parket in beslag genomen. “De man mocht zelfs niet te voet naar huis, want hij bleek vrij te zijn op proef. Met deze ernstige overtreding schond hij de voorwaarden waaronder hij in vrijheid werd gesteld.” De man is aangehouden en door de politie afgezet in de gevangenis, waar hij wellicht de rest van zijn straf zal uitzitten.